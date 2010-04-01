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  • Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему! Начинайте день по-своему!

    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

    DC220/12

    Начинайте день по-своему!

    Начните день бодро с радиочасами Philips для iPhone/ iPod, проигрывающими вашу любимую музыку в превосходном качестве. Включает разные настройки будильника для выходных и будних дней, FM-радио и MP3 Link для разнообразия музыкальных функций.

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    Радиочасы с будильником для iPod/iPhone

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    Начинайте день по-своему!

    Просыпайтесь под любимую музыку iPhone/ iPod

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней

    Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

    Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

    Спокойное пробуждение благодаря постепенно нарастающей громкости сигнала

    Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

    Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Общая вых. мощность 5 Вт (RMS)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 5 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 2,5 Вт
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      • звуковой сигнал
      • звуковой радиосигнал
      • повторный сигнал (после сигнала пробуждения)
      • двойной будильник
      Цвет подсветки
      белый
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Адаптер перем./пост. тока
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      1,15  кг
      Количество в упаковке
      4
      Глубина основного устройства
      139,4  миллиметра
      Глубина коробки
      261  миллиметра
      Вес коробки
      4.9  кг
      Высота основного устройства
      105  миллиметра
      Высота коробки
      165  миллиметра
      Вес
      0.89  кг
      Ширина основного устройства
      216,9  миллиметра
      Ширина коробки
      566  миллиметра
      Высота упаковки
      153  миллиметра
      Ширина упаковки
      255  миллиметра
      Глубина упаковки
      139  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 Гб
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    • Адаптер перем./пост. тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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