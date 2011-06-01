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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Классическая микросистема DVD

    DCD132/51

    Одержимые звуком

    Подключите iPhone/ iPod и слушайте любимые мелодии. Эта универсальная система также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, обеспечивая свободу выбора. Компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно.

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    Классическая микросистема DVD

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    Одержимые звуком

    Расслабьтесь под музыку и фильмы

    • Док-станция для iPod/iPhone
    • 20 Вт
    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      20 Вт
      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Dolby Digital

    • Подключения

      Наушники
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      10

    • Комфорт

      Тип дисплея
      Индикаторная панель
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      3,52 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
      Тип загрузчика
      Лоток

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
    Badge-D2C

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