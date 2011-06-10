Другие продукты в комплекте
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Гарантийный сертификат
- Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
DCD7010/12
Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности
Наслаждайтесь невероятно детальным и естественным звучанием этой великолепной системы Philips DCD7010/12 из алюминия благодаря купольным ВЧ-динамикам Hi-Fi. Прослушивайте содержимое компакт-дисков, iPod/iPhone/iPad, а также заряжайте его. Воспроизводите DVD-диски с повышением качества до HDMI 1080P для более ярких впечатлений от просмотра.Узнать обо всех преимуществах
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Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.
DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.
Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.
HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.
Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Мощность
Аксессуары
Размеры
Совместимость с iPod
Изображение/дисплей
Совместимость с iPhone
Совместима с iPad
Просмотр цифровых фотографий
Воспроизведение видео
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