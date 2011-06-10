Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.