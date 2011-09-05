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    Музыкальная микросистема

    DCM2020/12

    Расслабьтесь под отличную музыку

    Слушайте музыку и заряжайте iPod/iPhone/iPad одновременно. С помощью прямого порта USB или MP3 Link к акустической микросистеме DCM2020/12 можно также подключить и другие портативные музыкальные проигрыватели. Наслаждайтесь любимыми композициями, дополненными насыщенным и мощным звучанием АС Bass Reflex.

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    Музыкальная микросистема

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    Расслабьтесь под отличную музыку

    Одержимые звуком

    • с 30-контактным разъемом
    • для iPod/iPhone/iPad
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • 20 Вт
    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

    Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

    Общая выходная мощность этой системы составляет 20 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или даже электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Функция RDS отображает дополнительную информацию от радиостанции.

    Функция RDS позволяет Вам настраиваться на радиостанции, не запоминая их частоты. В этом случае на дисплее вместо частоты отображается название станции, что облегчает и ускоряет настройку. Режим RDS также обеспечивает передачу станциями текстовых сообщений, таких как новости или информация станции, непосредственно на дисплей ресивера. Обычная для Европы система RDS передает текст на частоте вещания радиостанции. Можно либо принимать основные сообщения RDS (отображающие название станции), либо подписаться на дополнительные текстовые службы.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 10 Вт (среднеквадр.)
      Улучшение звука
      • цифровое управление звуком
      • Динамическое усиление басов

    • Громкоговорители

      Динамики
      4" НЧ-динамик
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Наушники
      3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • меню, вверх и вниз
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза
      Прочее
      Поддержка меток ID3
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • тип программы
      • радиотекст
      • установка часов RDS
      • название станции
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      • Сигнализация iPod
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      лоток
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Зарядное устройство
      • iPod
      • iPad
      • iPhone

    • Питание

      Источник питания
      • 220—240 В
      • 50 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Краткое руководство пользователя
      Пульт ДУ
      31-кнопочный пульт ДУ
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес брутто
      3,9  кг
      Вес нетто
      3,34  кг
      Глубина основной АС
      144  миллиметра
      Ширина основной АС
      140  миллиметра
      Глубина основного устройства
      210  миллиметра
      Высота основного устройства
      118  миллиметра
      Ширина основного устройства
      200  миллиметра
      Высота упаковки
      274  миллиметра
      Ширина упаковки
      576  миллиметра
      Глубина упаковки
      190  миллиметра
      Высота основной АС
      224  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod touch 3-го поколения
      • iPod touch 4-го поколения
      • iPod 4-го поколения
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad
      • iPad 2

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Антенна FM
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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