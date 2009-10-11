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  • Одержимые звуком Одержимые звуком Одержимые звуком

    Стильная акустическая микросистема

    DCM278/12

    Одержимые звуком

    Слушайте музыку из памяти своего iPhone/iPod в превосходном качестве и одновременно заряжайте их вместе с изящной музыкальной микросистемой Philips. Плоская, компактная конструкция с возможностью крепления на стену универсальна для любого интерьера. Прямой порт USB обеспечивает дополнительные возможности воспроизведения.

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    Стильная акустическая микросистема

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    Одержимые звуком

    Звук, заполняющий ваш дом

    • док-станция для iPhone/iPod
    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Возможность крепления на стену в удобном месте

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

    Сдвигающаяся панель с электроприводом придаст стиль и элегантность

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 5 Вт (RMS)
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Динамики
      4" НЧ-динамик
      Количество встроенных АС
      2
      Типы АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      • Флэш-накопитель USB
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза
      Прочее
      Поддержка меток ID3
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • запрограммированное воспроизведение
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • тип программы
      • установка часов RDS
      • название станции
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • звуковой радиосигнал
      • Сигнал USB
      • Сигнал iPod
      Часы
      • на основном дисплее
      • таймер отключения
      Тип загрузчика
      • передний
      • с приводом
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Источник питания
      220—240  В
      Источник питания
      50  Гц

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное
      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      Кабель MP3 Link
      Гарантия
      Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

    • Размеры

      Вес брутто
      5,4  кг
      Глубина основного устройства
      102  миллиметра
      Высота основного устройства
      238  миллиметра
      Ширина основного устройства
      542  миллиметра
      Высота упаковки
      310  миллиметра
      Ширина упаковки
      614  миллиметра
      Глубина упаковки
      159  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod classic
      • iPod mini
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт

    Badge-D2C

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