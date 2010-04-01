Ключевые слова для поиска

  • Напольные АС Напольные АС Напольные АС

    док-станция для iPod/iPhone

    DCM580/12

    Напольные АС

    Наслаждайтесь глубоким, насыщенным звучанием благодаря системе с док-станцией Philips DCM580. Дизайн напольных динамиков поддерживает подключение iPhone/iPod, USB-устройств и воспроизведение компакт-дисков. Технология LivingSound равномерно распределяет звук в комнате для наилучшего прослушивания.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    док-станция для iPod/iPhone

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Напольные АС

    с глубоким, насыщенным стереозвучанием благодаря технологии LivingSound

    Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

    Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

    Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке iPhone/iPod в док-станцию.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

    Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

    Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

    АС 4.1 со встроенным сабвуфером

    АС 4.1 со встроенным сабвуфером

    Патентованная поворачивающаяся док-станция для удобного управления и просмотра обложек альбомов

    Патентованная поворачивающаяся док-станция для удобного управления и просмотра обложек альбомов.

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Задняя подсветка iPod/iPhone для удобства использования

    Задняя подсветка iPod/iPhone для удобства использования

    • Звук

      Выходная мощность
      140 Вт RMS
      Улучшение звука
      • Цифровое управление звуком 4 режима
      • Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      5
      Типы НЧ-излучателей
      • активный
      • встроенный сабвуфер

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Поддерживаемые медианосители
      • Флэш-накопитель USB
      • CD
      • MP3-CD
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
      • перемотка вперед/назад
      • следующая и предыдущая дорожка
      • воспроизведение и пауза

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал iPod
      • Сигнал USB
      • звуковой радиосигнал
      Часы
      • Цифровые
      • таймер отключения
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей
      Зарядное устройство
      • iPhone
      • iPod

    • Питание

      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Глубина основного устройства
      300  миллиметра
      Высота основного устройства
      1022  миллиметра
      Ширина основного устройства
      300  миллиметра
      Высота упаковки
      1122  миллиметра
      Ширина упаковки
      346  миллиметра
      Глубина упаковки
      350  миллиметра

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod touch
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod classic
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod mini
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod 5-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS

    • Зеленый

      Режим ожидания Eco Power
      1  Вт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Пульт ДУ
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.