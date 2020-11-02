USB-C — USB-A (гнездо)
Адаптер Type-C на USB
Позволяет подключать устройства USB к розетке Type-C. Подключайте устройства USB-A к разъему USB-C, включая внешние жесткие диски, телефоны, мыши, принтеры и многое другое.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддерживает передачу данных USB 3.0
Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.
Тонкий и легкий корпус
Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.
Гибкая конструкция чехла позволяет легко снимать и одевать его
Гибкая конструкция позволяет легко поместить устройство в чехол и извлечь из него.
Стресс-тест на 10 000 повторов
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
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Дизайн и отделка
Цвет
Черный Материалы
ABS-пластик
Внешняя упаковка
Длина
18
см Количество потребительских упаковок
400 ширина
14
см Вес брутто
1.4
кг Высота
14
см GTIN
1 48 95229 11783 6 Вес нетто
1.200
кг Вес упаковки
0.200
кг
Размеры упаковки
Высота
9
см ширина
5
см Глубина
0.2
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 11783 9 Вес брутто
0.006
кг Вес нетто
0.003
кг Вес упаковки
0.003
кг
Характеристики кабеля
Версия USB
3,0
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