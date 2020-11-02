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  • Адаптер Type-C на USB Адаптер Type-C на USB Адаптер Type-C на USB

    USB-C — USB-A (гнездо)

    DLC1501A/00

    Адаптер Type-C на USB

    Позволяет подключать устройства USB к розетке Type-C. Подключайте устройства USB-A к разъему USB-C, включая внешние жесткие диски, телефоны, мыши, принтеры и многое другое.

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    USB-C — USB-A (гнездо)

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    Адаптер Type-C на USB

    • USB 3.0

    Поддерживает передачу данных USB 3.0

    Поддерживает быструю передачу данных 5 Гбит/с USB 3.0.

    Тонкий и легкий корпус

    Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.

    Гибкая конструкция чехла позволяет легко снимать и одевать его

    Гибкая конструкция позволяет легко поместить устройство в чехол и извлечь из него.

    Стресс-тест на 10 000 повторов

    Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      ABS-пластик

    • Внешняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      400
      ширина
      14  см
      Вес брутто
      1.4  кг
      Высота
      14  см
      GTIN
      1 48 95229 11783 6
      Вес нетто
      1.200  кг
      Вес упаковки
      0.200  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      9  см
      ширина
      5  см
      Глубина
      0.2  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11783 9
      Вес брутто
      0.006  кг
      Вес нетто
      0.003  кг
      Вес упаковки
      0.003  кг

    • Характеристики кабеля

      Версия USB
      3,0

    Badge-D2C

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