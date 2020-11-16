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  • Кабель USB-C – Lightning Кабель USB-C – Lightning Кабель USB-C – Lightning

    Кабель USB-C – Lightning

    DLC3104L/00

    Кабель USB-C – Lightning

    Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными устройствами USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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    Кабель USB-C – Lightning

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    Кабель USB-C – Lightning

    • Синхронизация и зарядка
    • 1,2 м

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Кабель USB для зарядки через ПК или настенное/автомоб. зарядное USB-устройство

    Этот кабель USB 2.0 подключается к вашему ПК через порт USB для удобства зарядки iPod или iPhone. Также может быть использован для подключения к любому настенному или автомобильному разъему USB, чтобы зарядить ваш iPod или iPhone.

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      Пластиковая упаковка

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.4  (дюймы)
      ширина
      22  см
      Вес брутто
      2.06  кг
      Высота
      23  см
      GTIN
      1 48 95229 11813 0
      ширина
      8.7  (дюймы)
      Высота
      9.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.72  кг
      Вес брутто
      4.541  фунта
      Вес нетто
      1.587  фунта
      Вес упаковки
      1.34  кг
      Вес упаковки
      2.954  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPad
      • iPhone
      iPhone, iPad, iPod
      разработано для разъема Lightning

    • Размеры упаковки

      Высота
      18  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      4  см
      Глубина
      5  см
      Высота
      7.1  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11813 3
      ширина
      1.6  (дюймы)
      Вес брутто
      0.05  кг
      Глубина
      2.0  (дюймы)
      Вес нетто
      0.02  кг
      Вес брутто
      0.110  фунта
      Вес нетто
      0.044  фунта
      Вес упаковки
      0.03  кг
      Вес упаковки
      0.066  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      120  см
      Длина кабеля
      47.2  (дюймы)

    • Кабели

      В комплекте
      USB – Lightning

    • Характеристики кабеля

      Длина
      4 фута
      Длина
      1.2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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