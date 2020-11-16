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  • Кабель USB-C – Lightning Кабель USB-C – Lightning Кабель USB-C – Lightning

    Кабель USB-C – Lightning

    DLC3106L/00

    Кабель USB-C – Lightning

    Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными устройствами USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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    Кабель USB-C – Lightning

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    Кабель USB-C – Lightning

    • Синхронизация и зарядка
    • 2 м

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Кабель USB для зарядки через ПК или настенное/автомоб. зарядное USB-устройство

    Этот кабель USB 2.0 подключается к вашему ПК через порт USB для удобства зарядки iPod или iPhone. Также может быть использован для подключения к любому настенному или автомобильному разъему USB, чтобы зарядить ваш iPod или iPhone.

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      Пластиковая упаковка

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 11814 7

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 11814 4

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPad
      • iPhone
      iPhone, iPad, iPod
      разработано для разъема Lightning

    • Размеры упаковки

      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11814 0

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      200  см
      Длина кабеля
      78.7  (дюймы)

    • Кабели

      В комплекте
      USB – Lightning

    • Характеристики кабеля

      Длина
      6 футов
      Длина
      2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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