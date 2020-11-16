DLC3106L/00
Кабель USB-C – Lightning
Подключение iPhone к Macbook позволяет синхронизировать музыку, приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными устройствами USB-C. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!Узнать обо всех преимуществах
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Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Этот кабель USB 2.0 подключается к вашему ПК через порт USB для удобства зарядки iPod или iPhone. Также может быть использован для подключения к любому настенному или автомобильному разъему USB, чтобы зарядить ваш iPod или iPhone.
Дизайн и отделка
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Размеры упаковки
Габариты изделия
Кабели
Характеристики кабеля
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