Ключевые слова для поиска

  • Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C

    USB-C — USB-C

    DLC3522C/00

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 0,5 м для удобства и гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

    Узнать обо всех преимуществах

    USB-C — USB-C

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    • Синхронизация и зарядка
    • 0,5 м
    • Черный

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    Гибкая и прочная конструкция

    Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Оплетка из ПВХ

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 13025 5

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 13025 2

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Коробка
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13025 8

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      50  см
      Длина кабеля
      19.7  (дюймы)

    • Характеристики кабеля

      Длина
      1,5 фута
      Длина
      0.5  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.