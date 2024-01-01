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Кабель USB-C – Lightning

DLC3531LW/40
Общая оценка / 5
  • Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C
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    Кабель USB-C – Lightning

    DLC3531LW/40
    Общая оценка / 5

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах

    Кабель USB-C – Lightning

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах

    Кабель USB-C – Lightning

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах

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      Премиальный кабель USB-C – USB-C

      Поддерживает зарядку 2 А

      • Синхронизация и зарядка
      • 1 м
      • Белый

      Поддерживает передачу данных USB 2.0

      Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

      Гибкая и прочная конструкция

      Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.

      Разъем USB-C для быстрой зарядки

      Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

      • Совместимость

        Совместимые продукты
        • Мобильные телефоны
        • ПК и ноутбуки

      • Характеристики кабеля

        Длина
        3 фута
        Длина
        1  м
        Скорость передачи данных
        480 Мбит/с
        Версия USB
        2,0

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Черный
        Материалы
        Оплетка из ПВХ

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 14362 3

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        GTIN
        1 48 95229 14362 0

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        1
        GTIN
        2 48 95229 14362 7

      • Габариты изделия

        Длина кабеля
        100  см

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