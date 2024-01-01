Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C Узнать обо всех преимуществах
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Совместимость
Характеристики кабеля
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия
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