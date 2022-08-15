USB-C — USB-C
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C Синхронизация и зарядка 1 м Черный Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Разъем USB-C для быстрой зарядки
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
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Дизайн и отделка
Цвет
Черный Материалы
Оплетка из ПВХ
Внешняя упаковка
Длина
38
см Количество потребительских упаковок
200 Длина
15.0
(дюймы) ширина
23
см Вес брутто
7.3
кг Высота
29
см GTIN
1 48 95229 13027 9 ширина
9.1
(дюймы) Высота
11.4
(дюймы) Вес нетто
6.00
кг Вес брутто
16.094
фунта Вес нетто
13.228
фунта Вес упаковки
1.30
кг Вес упаковки
2.866
фунта
Совместимость
Совместимые продукты
Мобильные телефоны
ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Высота
18.2
см ширина
7
см Глубина
1.2
см Высота
7.2
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 13027 2 ширина
2.8
(дюймы) Вес брутто
0.034
кг Глубина
0.5
(дюймы) Вес нетто
0.03
кг Вес брутто
0.075
фунта Вес нетто
0.066
фунта Вес упаковки
0.004
кг Вес упаковки
0.009
фунта
Габариты изделия
Длина кабеля
100
см Длина кабеля
39.4
(дюймы)
Характеристики кабеля
Длина
3 фута Длина
1
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
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