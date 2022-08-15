Ключевые слова для поиска

  • Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C

    USB-C — USB-C

    DLC3532C/00

    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

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    USB-C — USB-C

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    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    • Синхронизация и зарядка
    • 1 м
    • Черный

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Оплетка из ПВХ

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      200
      Длина
      15.0  (дюймы)
      ширина
      23  см
      Вес брутто
      7.3  кг
      Высота
      29  см
      GTIN
      1 48 95229 13027 9
      ширина
      9.1  (дюймы)
      Высота
      11.4  (дюймы)
      Вес нетто
      6.00  кг
      Вес брутто
      16.094  фунта
      Вес нетто
      13.228  фунта
      Вес упаковки
      1.30  кг
      Вес упаковки
      2.866  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      18.2  см
      ширина
      7  см
      Глубина
      1.2  см
      Высота
      7.2  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13027 2
      ширина
      2.8  (дюймы)
      Вес брутто
      0.034  кг
      Глубина
      0.5  (дюймы)
      Вес нетто
      0.03  кг
      Вес брутто
      0.075  фунта
      Вес нетто
      0.066  фунта
      Вес упаковки
      0.004  кг
      Вес упаковки
      0.009  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      100  см
      Длина кабеля
      39.4  (дюймы)

    • Характеристики кабеля

      Длина
      3 фута
      Длина
      1  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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