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  • Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C Премиальный кабель USB-C – USB-C

    USB-C — USB-C

    DLC4561CB/00

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    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C. Поддержка зарядки ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN

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    USB-C — USB-C

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    Премиальный кабель USB-C – USB-C

    • Синхронизация и зарядка
    • 2 м
    • Черный

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    Гибкая и прочная конструкция

    Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Поддерживает зарядку ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN.

    Кабель поддерживает зарядку ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN.

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Черный
      Материалы
      Тетрафенилэтилен

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      21.5  см
      Вес брутто
      2.98  кг
      высота
      23  см
      GTIN
      1 48 95229 13264 8
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес упаковки
      1.18  кг

    • Совместимость

      Совместим с
      Мобильные телефоны, ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      высота
      22  см
      Тип упаковки
      Коробка
      ширина
      5  см
      Глубина
      0.4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13264 1
      Вес брутто
      0.055  кг
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес упаковки
      0.005  кг

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      200  см

    • Характеристики кабеля

      Длина
      6 футов
      Длина
      2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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