Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C. Поддержка зарядки ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN
Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C Синхронизация и зарядка 2 м Черный Разъем USB-C для быстрой зарядки
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
Гибкая и прочная конструкция
Кабель с пластиковой оплеткой для дополнительной износостойкости.
Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Поддерживает зарядку ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN.
Кабель поддерживает зарядку ноутбука 65 Вт с настенным зарядным устройством GaN.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Дизайн и отделка
Цвет
Черный Материалы
Тетрафенилэтилен
Внешняя упаковка
Длина
34
см Количество потребительских упаковок
36 ширина
21.5
см Вес брутто
2.98
кг высота
23
см GTIN
1 48 95229 13264 8 Вес нетто
1.8
кг Вес упаковки
1.18
кг
Совместимость
Совместим с
Мобильные телефоны, ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
высота
22
см Тип упаковки
Коробка ширина
5
см Глубина
0.4
см Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 13264 1 Вес брутто
0.055
кг Вес нетто
0.05
кг Вес упаковки
0.005
кг
Габариты изделия
Длина кабеля
200
см
Характеристики кабеля
Длина
6 футов Длина
2
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.