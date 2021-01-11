Кабель USB – microUSB
Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой
Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB и автомобильным разъемом microUSB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой Синхронизация и зарядка 1 метр Черный кабель с оплеткой Кевларовая защита кабеля для дополнительной прочности
Кевларовая защита зарядного кабеля для дополнительной прочности
Стресс-тест на 10 000 повторов
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
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Дизайн и отделка
Материалы
С оплеткой
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
36 GTIN
1 48 95229 12031 7
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 12031 4
Совместимость
Совместимые продукты
Мобильные телефоны
ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Высота
19.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
5
см Глубина
3.5
см Высота
7.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12031 0 ширина
2.0
(дюймы) Вес брутто
0.055
кг Глубина
1.4
(дюймы) Вес нетто
0.05
кг Вес брутто
0.121
фунта Вес нетто
0.110
фунта Вес упаковки
0.005
кг Вес упаковки
0.011
фунта
Габариты изделия
Длина кабеля
100
см Длина кабеля
39.4
(дюймы)
Характеристики кабеля
Длина
3,3 фута Длина
1
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
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