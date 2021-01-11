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  • Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    Кабель USB – microUSB

    DLC5203U/00

    Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB и автомобильным разъемом microUSB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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    Кабель USB – microUSB

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    Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    • Синхронизация и зарядка
    • 1 метр
    • Черный кабель с оплеткой

    Кевларовая защита кабеля для дополнительной прочности

    Кевларовая защита зарядного кабеля для дополнительной прочности

    Стресс-тест на 10 000 повторов

    Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

    Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      С оплеткой

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      36
      GTIN
      1 48 95229 12031 7

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12031 4

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12031 0
      ширина
      2.0  (дюймы)
      Вес брутто
      0.055  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.110  фунта
      Вес упаковки
      0.005  кг
      Вес упаковки
      0.011  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      100  см
      Длина кабеля
      39.4  (дюймы)

    • Характеристики кабеля

      Длина
      3,3 фута
      Длина
      1  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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