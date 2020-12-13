Кабель USB-A – USB-C
Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой
Премиальный кабель длиной 1,2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C
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Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой Синхронизация и зарядка 1,2 метра / 4 фута Черный кабель с оплеткой Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Стресс-тест на 10 000 повторов
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой
Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.
Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
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Дизайн и отделка
Материалы
С оплеткой
Внешняя упаковка
Длина
37
см Количество потребительских упаковок
36 Длина
14.6
(дюймы) ширина
22.5
см Вес брутто
3.23
кг Высота
25
см GTIN
1 48 95229 11890 1 ширина
8.9
(дюймы) Высота
9.8
(дюймы) Вес нетто
1.8
кг Вес брутто
7.121
фунта Вес нетто
3.968
фунта Вес упаковки
1.43
кг Вес упаковки
3.153
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
21
см Количество потребительских упаковок
12 Длина
8.3
(дюймы) ширина
11.5
см Высота
11.5
см ширина
4.5
(дюймы) Высота
4.5
(дюймы) Вес нетто
0.6
кг Вес брутто
0.91
кг Вес нетто
1.323
фунта Вес брутто
2.006
фунта Вес упаковки
0.31
кг Вес упаковки
0.683
фунта GTIN
2 48 95229 11890 8
Совместимость
Совместимые продукты
Мобильные телефоны
ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Высота
19.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
5
см Глубина
3.5
см Высота
7.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 11890 4 ширина
2.0
(дюймы) Вес брутто
0.055
кг Глубина
1.4
(дюймы) Вес нетто
0.05
кг Вес брутто
0.121
фунта Вес нетто
0.110
фунта Вес упаковки
0.005
кг Вес упаковки
0.011
фунта
Габариты изделия
Длина кабеля
120
см Длина кабеля
47.2
(дюймы) Вес
0.05
кг Вес
0.110
фунта
Характеристики кабеля
Длина
4 фута Длина
1.2
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
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