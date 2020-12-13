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  • Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой

    Кабель USB-A – USB-C

    DLC5204A/00

    Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой

    Премиальный кабель длиной 1,2 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой USB-C

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    Кабель USB-A – USB-C

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    Премиальный кабель USB-C – USB-A с оплеткой

    • Синхронизация и зарядка
    • 1,2 метра / 4 фута
    • Черный кабель с оплеткой

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Стресс-тест на 10 000 повторов

    Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

    Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

    Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      С оплеткой

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      14.6  (дюймы)
      ширина
      22.5  см
      Вес брутто
      3.23  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 11890 1
      ширина
      8.9  (дюймы)
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес брутто
      7.121  фунта
      Вес нетто
      3.968  фунта
      Вес упаковки
      1.43  кг
      Вес упаковки
      3.153  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      21  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      Длина
      8.3  (дюймы)
      ширина
      11.5  см
      Высота
      11.5  см
      ширина
      4.5  (дюймы)
      Высота
      4.5  (дюймы)
      Вес нетто
      0.6  кг
      Вес брутто
      0.91  кг
      Вес нетто
      1.323  фунта
      Вес брутто
      2.006  фунта
      Вес упаковки
      0.31  кг
      Вес упаковки
      0.683  фунта
      GTIN
      2 48 95229 11890 8

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11890 4
      ширина
      2.0  (дюймы)
      Вес брутто
      0.055  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес брутто
      0.121  фунта
      Вес нетто
      0.110  фунта
      Вес упаковки
      0.005  кг
      Вес упаковки
      0.011  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      120  см
      Длина кабеля
      47.2  (дюймы)
      Вес
      0.05  кг
      Вес
      0.110  фунта

    • Характеристики кабеля

      Длина
      4 фута
      Длина
      1.2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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