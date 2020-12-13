Кабель 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB
Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой.
Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.
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Кабель 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB
Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой. Синхронизация и зарядка 1,2 метра / 4 фута Черный кабель с оплеткой Поддерживает передачу данных USB 2.0
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Кабель 3 в 1: Lghtning, USB-C, Micro USB
Кабель 3 в 1: кабель с разъемами Lightning, USB-C и Micro USB – USB-A. Этот кабель подойдет для зарядки всех ваших мобильных устройств.
Стресс-тест на 10 000 повторов
Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning
Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами
Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.
Разъем USB-C для быстрой зарядки
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
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Дизайн и отделка
Материалы
С оплеткой
Внешняя упаковка
Длина
35
см Количество потребительских упаковок
36 Длина
13.8
(дюймы) ширина
23
см Вес брутто
4.914
кг Высота
34
см GTIN
1 48 95229 11889 5 ширина
9.1
(дюймы) Высота
13.4
(дюймы) Вес нетто
1.152
кг Вес брутто
10.833
фунта Вес нетто
2.54
фунта Вес упаковки
3.762
кг Вес упаковки
8.293
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
19
см Количество потребительских упаковок
6 Длина
7.5
(дюймы) ширина
11
см Высота
20.5
см ширина
4.3
(дюймы) Высота
8.1
(дюймы) Вес нетто
0.192
кг Вес брутто
0.694
кг Вес нетто
0.423
фунта Вес брутто
1.53
фунта Вес упаковки
0.502
кг Вес упаковки
1.107
фунта GTIN
2 48 95229 11889 2
Совместимость
Совместимые продукты
iPad
iPhone
Мобильные телефоны
ПК и ноутбуки
Размеры упаковки
Высота
19.5
см Тип упаковки
Блистер Тип размещения на полке
Подвес ширина
10
см Глубина
2
см Высота
7.7
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 11889 8 ширина
3.9
(дюймы) Вес брутто
0.049
кг Глубина
0.8
(дюймы) Вес нетто
0.032
кг Вес брутто
0.108
фунта Вес нетто
0.071
фунта Вес упаковки
0.017
кг Вес упаковки
0.037
фунта
Габариты изделия
Длина кабеля
120
см Длина кабеля
47.2
(дюймы)
Кабели
В комплекте
USB к micro-USB
USB – Lightning
Характеристики кабеля
Длина
4 фута Длина
1.2
м Скорость передачи данных
480 Мбит/с Версия USB
2,0
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