Ключевые слова для поиска

  • Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой. Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой. Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой.

    Кабель 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

    DLC5204T/00

    Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой.

    Разъемы Micro USB, USB-C и Lightning в 1 кабеле для зарядки всех мобильных устройств.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель 3 в 1: Lightning, USB-C, Micro USB

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Премиальный кабель 3 в 1 с оплеткой.

    • Синхронизация и зарядка
    • 1,2 метра / 4 фута
    • Черный кабель с оплеткой

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Кабель 3 в 1: Lghtning, USB-C, Micro USB

    Кабель 3 в 1: кабель с разъемами Lightning, USB-C и Micro USB – USB-A. Этот кабель подойдет для зарядки всех ваших мобильных устройств.

    Стресс-тест на 10 000 повторов

    Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Отличный вариант кабеля на замену Apple Lightning

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    Разъем USB-C для быстрой зарядки

    Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      С оплеткой

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.8  (дюймы)
      ширина
      23  см
      Вес брутто
      4.914  кг
      Высота
      34  см
      GTIN
      1 48 95229 11889 5
      ширина
      9.1  (дюймы)
      Высота
      13.4  (дюймы)
      Вес нетто
      1.152  кг
      Вес брутто
      10.833  фунта
      Вес нетто
      2.54  фунта
      Вес упаковки
      3.762  кг
      Вес упаковки
      8.293  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      7.5  (дюймы)
      ширина
      11  см
      Высота
      20.5  см
      ширина
      4.3  (дюймы)
      Высота
      8.1  (дюймы)
      Вес нетто
      0.192  кг
      Вес брутто
      0.694  кг
      Вес нетто
      0.423  фунта
      Вес брутто
      1.53  фунта
      Вес упаковки
      0.502  кг
      Вес упаковки
      1.107  фунта
      GTIN
      2 48 95229 11889 2

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPad
      • iPhone
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      10  см
      Глубина
      2  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11889 8
      ширина
      3.9  (дюймы)
      Вес брутто
      0.049  кг
      Глубина
      0.8  (дюймы)
      Вес нетто
      0.032  кг
      Вес брутто
      0.108  фунта
      Вес нетто
      0.071  фунта
      Вес упаковки
      0.017  кг
      Вес упаковки
      0.037  фунта

    • Габариты изделия

      Длина кабеля
      120  см
      Длина кабеля
      47.2  (дюймы)

    • Кабели

      В комплекте
      • USB к micro-USB
      • USB – Lightning

    • Характеристики кабеля

      Длина
      4 фута
      Длина
      1.2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.