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  • Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    Кабель USB – microUSB

    DLC5206U/00

    Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    Совместим с сетевыми зарядными устройствами USB и автомобильным разъемом microUSB. Отличный вариант в качестве запасного кабеля!

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    Кабель USB – microUSB

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    Премиальный кабель USB-A – microUSB с оплеткой

    • Синхронизация и зарядка
    • 2 м
    • Черный кабель с оплеткой

    Поддерживает передачу данных USB 2.0

    Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с

    Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании

    Порой удлиненный кабель крайне необходим для более простого доступа и дополнительного удобства

    Стресс-тест на 10 000 повторов

    Кабель для зарядки, прошедший стресс-тест на 10 000 повторов

    Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

    Возьмите его собой, храните на рабочем столе или замените им потерянный кабель — вы всегда сможете подключить или зарядить устройство, когда это необходимо.

    Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами

    Подключайте устройство к любому имеющемуся источнику питания USB — настенному и автомобильному, или к компьютеру — для удобной подзарядки, когда это необходимо.

    • Дизайн и отделка

      Материалы
      С оплеткой

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      14.6  (дюймы)
      ширина
      23  см
      Вес брутто
      3.23  кг
      Высота
      25  см
      GTIN
      1 48 95229 11888 8
      ширина
      9.1  (дюймы)
      Высота
      9.8  (дюймы)
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес брутто
      7.121  фунта
      Вес нетто
      3.968  фунта
      Вес упаковки
      1.43  кг
      Вес упаковки
      3.153  фунта

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • Мобильные телефоны
      • ПК и ноутбуки

    • Размеры упаковки

      Высота
      20  см
      ширина
      4  см
      Глубина
      5  см
      Высота
      7.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11888 1
      ширина
      1.6  (дюймы)
      Вес брутто
      0.06  кг
      Глубина
      2.0  (дюймы)
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес брутто
      0.132  фунта
      Вес нетто
      0.110  фунта
      Вес упаковки
      0.01  кг
      Вес упаковки
      0.022  фунта

    • Характеристики кабеля

      Длина
      6,5 фута
      Длина
      2  м
      Скорость передачи данных
      480 Мбит/с
      Версия USB
      2,0

    Badge-D2C

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