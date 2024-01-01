Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой microUSB Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой microUSB Узнать обо всех преимуществах
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой microUSB Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – USB-C
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой microUSB Узнать обо всех преимуществах
Совместимость
Характеристики кабеля
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия
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