Bluetooth-адаптер с Auracast™
Оставайтесь на связи с этим адаптером Bluetooth 5.3 Auracast™ USB-C. Совместимо с Windows, IOS, Android, Playstation, Xbox, Smart TV. Адаптер USB-C на USB-A (F) в комплекте.
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Bluetooth-адаптер с Auracast™ Bluetooth версии 5.3 USB-C Совместимость с Bluetooth
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Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 13411 6
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 13411 3
Размеры упаковки
Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 13411 9
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