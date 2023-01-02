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  • Bluetooth-адаптер с Auracast™ Bluetooth-адаптер с Auracast™ Bluetooth-адаптер с Auracast™

    Bluetooth®-адаптер

    DLM3552/00

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    Bluetooth-адаптер с Auracast™

    Оставайтесь на связи с этим звуковым адаптером Bluetooth 5.3 Auracast™ USB-C. Совместимо с Windows, IOS, Android, Playstation, Xbox, Smart TV. Адаптер USB-C на USB-A (F) в комплекте.

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    Bluetooth®-адаптер

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    Bluetooth-адаптер с Auracast™

    Bluetooth версии 5.3

    • Стриминг аудио
    • Совместимость с Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 13412 3

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 13412 0

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13412 6

    Badge-D2C

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