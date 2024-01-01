Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.
Совместимость
Питание
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Габариты изделия
Аксессуары
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