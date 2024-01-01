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Внешний USB-аккумулятор

DLP1924NW/40
Общая оценка / 5
  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор
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    Внешний USB-аккумулятор

    DLP1924NW/40
    Общая оценка / 5

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах

    Внешний USB-аккумулятор

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах

    Внешний USB-аккумулятор

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда — оцените быструю зарядку новых устройств с интерфейсом 2,1 А и двумя разъемами USB. Узнать обо всех преимуществах

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      Тонкий и мощный внешний аккумулятор

      с помощью портативного зарядного устройства

      • 27 000 мА·ч
      • 2 разъема зарядки USB
      • Белый

      Светодиодный индикатор питания

      Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

      Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

      Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

      2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

      2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

      Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки

      Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

      • Совместимость

        Подходит для следующих моделей
        Устройства с зарядкой через USB

      • Питание

        Выходные параметры
        5 В/2,1 А
        USB1 и 2: 5 В/2,1 А макс. 2,1 А
        Входная мощность
        USB 5 В/2 А
        MicroUSB: 5 В/2 А
        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Емкость аккумулятора
        10 000 мА·ч 37 Вт·ч

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип размещения на полке
        Оба
        EAN
        48 95229 14269 5

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        1
        GTIN
        2 48 95229 14269 9

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        GTIN
        1 48 95229 14269 2

      • Габариты изделия

        высота
        14,2  см
        ширина
        7,2  см
        Глубина
        4,09  см

      • Аксессуары

        Кабели
        Micro-USB

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