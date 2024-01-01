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Внешний USB-аккумулятор

DLP1925CW/40
Общая оценка / 5
  • Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор
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    Внешний USB-аккумулятор

    DLP1925CW/40
    Общая оценка / 5

    Мощный внешний аккумулятор

    Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах

    Внешний USB-аккумулятор

    Мощный внешний аккумулятор

    Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах

    Мощный внешний аккумулятор

    Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах

    Внешний USB-аккумулятор

    Мощный внешний аккумулятор

    Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный внешний аккумулятор

      с помощью портативного зарядного устройства

      • 27 000 мА·ч
      • Зарядные порты USB A и USB C
      • QC 3.0 и PD
      • Белый

      Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

      Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

      Возможность многократной зарядки устройств в дороге

      Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.

      ЖК-дисплей для отображения состояния питания

      ЖК-дисплей для отображения состояния питания

      Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

      PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

      Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки

      Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.

      Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

      Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

      3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

      3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств

      Зарядка на 50 % за 30 минут

      Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

      Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт

      Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации
        Кабели
        Кабель USB-C

      • Питание

        Выходные параметры
        USB и Type-C 5 В/3 А
        Выход USB-C: 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,5 А (PD 20 Вт) Выход USB-A1/A2: 5 В/2,1 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А (QC 18 Вт) Итого макс.: 5 В/3 А
        Входная мощность
        USB C \ Micro USB 5 В/2 А
        Вход Micro USB: 5 В/2 А, 9 В/2 А Вход USB-C: 5 В/2 А, 9 В/2,22 А
        Емкость аккумулятора
        30 000 мА·ч 111 Вт·ч

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        GTIN
        1 48 95229 14271 5

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 14271 8

      • Габариты изделия

        высота
        14,2  см
        ширина
        7,2  см
        Глубина
        4,09  см

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        1
        GTIN
        2 48 95229 14271 2

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