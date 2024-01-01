Мощный внешний аккумулятор
Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный внешний аккумулятор
Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Мощный внешний аккумулятор
Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный внешний аккумулятор
Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт). Узнать обо всех преимуществах
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
3 USB-порта для одновременной зарядки трех устройств
Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.
Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)
Аксессуары
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Внутренняя упаковка
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