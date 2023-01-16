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  • Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор Мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP1930CB/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Мощный внешний аккумулятор

    Питание всегда под рукой с этим аккумулятором большой емкости 30 000 мА·ч, которого хватит более чем на 1 полноценную зарядку. 3 порта USB-A и USB-C. Оцените быструю зарядку устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. 18 Вт).

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 30 000 мА·ч
    • Зарядные порты USB A и USB C
    • QC 3.0 и PD
    • Черный

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

    PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт

    Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)

    • Внешняя упаковка

      Длина
      39  см
      Количество потребительских упаковок
      21
      Длина
      15.4  (дюймы)
      ширина
      35  см
      Вес брутто
      15.96  кг
      высота
      23  см
      GTIN
      1 48 95229 13427 7
      ширина
      13.8  (дюймы)
      высота
      9.1  (дюймы)
      Вес нетто
      12.978  кг
      Вес брутто
      35.185  фунта
      Вес нетто
      28.611  фунта
      Вес упаковки
      2.982  кг
      Вес упаковки
      6.574  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      36.5  см
      Количество потребительских упаковок
      7
      Длина
      14.4  (дюймы)
      ширина
      11  см
      высота
      20.5  см
      ширина
      4.3  (дюймы)
      высота
      8.1  (дюймы)
      GTIN
      2 48 95229 13427 4

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      30 000 мА·ч 111 Вт·ч
      Входная мощность
      USB C \ Micro USB 5 В/2 А
      Выходные параметры
      USB и Type-C 5 В/3 А

    • Размеры упаковки

      высота
      19.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      5  см
      высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13427 0
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.698  кг
      Глубина
      2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.618  кг
      Вес брутто
      1.539  фунта
      Вес нетто
      1.362  фунта
      Вес упаковки
      0.08  кг
      Вес упаковки
      0.176  фунта

    • Габариты изделия

      высота
      14.2  см
      ширина
      7.2  см
      Глубина
      4.09  см
      ширина
      2.8  (дюймы)
      высота
      5.6  (дюймы)
      Глубина
      1.6  (дюймы)
      Вес
      0.618  кг
      Вес
      1.362  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель USB-C
      Инструкция по эксплуатации
      Инструкция по эксплуатации

    Badge-D2C

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