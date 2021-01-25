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  • Универсальное решение для зарядки через USB Универсальное решение для зарядки через USB Универсальное решение для зарядки через USB

    Настенное зарядное устройство USB

    DLP2331ND/97

    Универсальное решение для зарядки через USB

    Заряжайте ноутбуки, смартфоны и планшеты с портом зарядки USB-A с помощью этого производительного зарядного устройства 3 А.

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    Настенное зарядное устройство USB

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    Универсальное решение для зарядки через USB

    С кабелем USB-A – USB-C 1,2 м

    • Порт USB
    • QC 3.0
    • Белый

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки

    Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.

    • Питание

      Входная мощность
      100–240 В перем. тока
      Выходные параметры
      5 В пост. тока 3 А

    • Размеры упаковки

      Высота
      6.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      Ширина
      3.7  (дюймы)
      Глубина
      1.4  (дюймы)

    • Размеры продукта

      Ширина
      1.7  (дюймы)
      Высота
      3.3  (дюймы)
      Глубина
      1.1  (дюймы)

    Badge-D2C

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