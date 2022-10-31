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  • Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB

    Настенное зарядное устройство

    DLP2681X/97

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB

    Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.

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    Настенное зарядное устройство

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    Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB

    Выходная мощность 65 Вт с Power Delivery

    • Подача питания
    • 3 разъема USB для зарядки

    Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

    USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Настенное зарядное устройство с технологией GaN

    Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.

    Зарядка на 50 % за 30 минут

    Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 14408 5

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 14408 2

    • Питание

      Тип адаптера
      Великобритания
      Входная мощность
      100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
      Выходные параметры
      65 Вт (макс.)

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Коробка
      EAN
      48 95229 14408 8

    Badge-D2C

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