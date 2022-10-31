DLP2681/97
Настенное зарядное устройство, 2 разъема Type-C и разъем USB
Заряжайте свои новые устройства через порт USB-C с поддержкой стандарта PD для оптимизации мощности и повышения скорости зарядки. Также используйте порт USB-A для одновременной зарядки других устройств.Узнать обо всех преимуществах
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USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока
Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.
Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
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