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  • Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

    Настенное зарядное устройство

    DLP2682CW/00

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    Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

    Заряжайте ноутбук и новые устройства через разъем USB-C. Поддерживает модули зарядки PD3.0 и QC 4+ для быстрой зарядки. Разъем USB-A позволит одновременно с этим заряжать все остальные устройства. Доступно со штекерами евростандарта, для Великобритании и Австралии.

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    Настенное зарядное устройство

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    Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A

    65 Вт с QC 4+ и PD 3.0

    • Зарядные порты USB A и USB C
    • Подача питания
    • QC 4+
    • PPS

    Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

    USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Настенное зарядное устройство с технологией GaN

    Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.

    Зарядка на 50 % за 30 минут

    Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.

    Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C

    PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.3  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      13.5  (дюймы)
      ширина
      25.3  см
      Вес брутто
      8.99  кг
      высота
      35.5  см
      GTIN
      1 48 95229 13265 5
      ширина
      10  (дюймы)
      высота
      14  (дюймы)
      Вес нетто
      6.66  кг
      Вес брутто
      19.819  фунта
      Вес нетто
      14.683  фунта
      Вес упаковки
      2.33  кг
      Вес упаковки
      5.136  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      24.7  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      9.7  (дюймы)
      ширина
      16.3  см
      высота
      11.1  см
      ширина
      6.4  (дюймы)
      высота
      4.4  (дюймы)
      Вес нетто
      1.11  кг
      Вес брутто
      1.415  кг
      Вес нетто
      2.447  фунта
      Вес брутто
      3.12  фунта
      Вес упаковки
      0.305  кг
      Вес упаковки
      0.673  фунта
      GTIN
      2 48 95229 13265 2

    • Питание

      Тип адаптера
      Съемный, евростандарт / Великобритания / Австралия
      Входная мощность
      100–240 В, 1,5 А 50/60 Гц
      Выходные параметры
      65 Вт (макс.)

    • Размеры упаковки

      высота
      12.8  см
      Тип упаковки
      Коробка
      ширина
      7.8  см
      Глубина
      5.1  см
      высота
      5  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13265 8
      ширина
      3.1  (дюймы)
      Вес брутто
      0.215  кг
      Глубина
      2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.185  кг
      Вес брутто
      0.474  фунта
      Вес нетто
      0.408  фунта
      Вес упаковки
      0.03  кг
      Вес упаковки
      0.066  фунта

    Badge-D2C

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