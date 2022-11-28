Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A
Заряжайте ноутбук и новые устройства через разъем USB-C. Поддерживает модули зарядки PD3.0 и QC 4+ для быстрой зарядки. Разъем USB-A позволит одновременно с этим заряжать все остальные устройства. Доступно со штекерами евростандарта, для Великобритании и Австралии.
Настенное зарядное устройство, 2 разъема USB-C и 1 разъем USB-A
65 Вт с QC 4+ и PD 3.0
Зарядные порты USB A и USB C
Подача питания
QC 4+
PPS
Порт USB-C с поддержкой Power Delivery
USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока
Настенное зарядное устройство с технологией GaN
Настенные устройства с технологией GaN (нитрид галлия) используют меньше электрических компонентов, что обеспечивает лучшее распределение тепла. Такие компактные зарядные устройства предлагают более быструю зарядку. Повышенная мощность позволяет использовать подачу питания на современные ноутбуки с интерфейсом USB-C.
Зарядка на 50 % за 30 минут
Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.
Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
Внешняя упаковка
Длина
34.3
см
Количество потребительских упаковок
36
Длина
13.5
(дюймы)
ширина
25.3
см
Вес брутто
8.99
кг
высота
35.5
см
GTIN
1 48 95229 13265 5
ширина
10
(дюймы)
высота
14
(дюймы)
Вес нетто
6.66
кг
Вес брутто
19.819
фунта
Вес нетто
14.683
фунта
Вес упаковки
2.33
кг
Вес упаковки
5.136
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
24.7
см
Количество потребительских упаковок
6
Длина
9.7
(дюймы)
ширина
16.3
см
высота
11.1
см
ширина
6.4
(дюймы)
высота
4.4
(дюймы)
Вес нетто
1.11
кг
Вес брутто
1.415
кг
Вес нетто
2.447
фунта
Вес брутто
3.12
фунта
Вес упаковки
0.305
кг
Вес упаковки
0.673
фунта
GTIN
2 48 95229 13265 2
Питание
Тип адаптера
Съемный, евростандарт / Великобритания / Австралия
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