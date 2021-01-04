Ключевые слова для поиска

  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP2710/00

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА·ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Простая зарядка телефона и быстрая зарядка внешнего аккумулятора через интерфейс USB-C.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Внешний USB-аккумулятор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 10 000 мА·ч
    • 2 разъема зарядки USB

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      15.7  (дюймы)
      ширина
      22.5  см
      Вес брутто
      11.13  кг
      Высота
      35  см
      GTIN
      1 48 95229 11964 9
      ширина
      8.9  (дюймы)
      Высота
      13.8  (дюймы)
      Вес нетто
      8.208  кг
      Вес брутто
      24.537  фунта
      Вес нетто
      18.095  фунта
      Вес упаковки
      2.922  кг
      Вес упаковки
      6.442  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      7.5  (дюймы)
      ширина
      10.7  см
      Высота
      23  см
      ширина
      4.2  (дюймы)
      Высота
      9.1  (дюймы)
      Вес нетто
      1.368  кг
      Вес брутто
      1.8  кг
      Вес нетто
      3.016  фунта
      Вес брутто
      3.968  фунта
      Вес упаковки
      0.432  кг
      Вес упаковки
      0.952  фунта
      GTIN
      2 48 95229 11964 6

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой USB / беспроводной зарядкой Qi

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА·ч / 37 Вт·ч
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Входная мощность
      USB-C: 5 В/2,0 А
      Выходные параметры
      USB-A 5 В пост. тока (5 В/2,1 А)

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11964 2
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.278  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.228  кг
      Вес брутто
      0.613  фунта
      Вес нетто
      0.503  фунта
      Вес упаковки
      0.050  кг
      Вес упаковки
      0.110  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      14.6  см
      ширина
      7  см
      Глубина
      1.6  см
      ширина
      2.8  (дюймы)
      высота
      5.7  (дюймы)
      Глубина
      0.6  (дюймы)
      Вес
      0.196  кг
      Вес
      0.432  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель для зарядки

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.