Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Внешняя упаковка
Длина
40
см
Количество потребительских упаковок
36
Длина
15.7
(дюймы)
ширина
22.5
см
Вес брутто
11.13
кг
Высота
35
см
GTIN
1 48 95229 11964 9
ширина
8.9
(дюймы)
Высота
13.8
(дюймы)
Вес нетто
8.208
кг
Вес брутто
24.537
фунта
Вес нетто
18.095
фунта
Вес упаковки
2.922
кг
Вес упаковки
6.442
фунта
Внутренняя упаковка
Длина
19
см
Количество потребительских упаковок
6
Длина
7.5
(дюймы)
ширина
10.7
см
Высота
23
см
ширина
4.2
(дюймы)
Высота
9.1
(дюймы)
Вес нетто
1.368
кг
Вес брутто
1.8
кг
Вес нетто
3.016
фунта
Вес брутто
3.968
фунта
Вес упаковки
0.432
кг
Вес упаковки
0.952
фунта
GTIN
2 48 95229 11964 6
Совместимость
Подходит для следующих моделей
Устройства с зарядкой USB / беспроводной зарядкой Qi
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