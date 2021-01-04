Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
ЖК-дисплей для отображения состояния питания
Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Внешняя упаковка
Длина
34
см
Количество потребительских упаковок
18
Длина
13.4
(дюймы)
ширина
24
см
Вес брутто
9.5
кг
Высота
22.5
см
GTIN
1 48 95229 11965 6
ширина
9.4
(дюймы)
Высота
8.9
(дюймы)
Вес нетто
7.56
кг
Вес брутто
20.944
фунта
Вес нетто
16.667
фунта
Вес упаковки
1.94
кг
Вес упаковки
4.277
фунта
Совместимость
Подходит для следующих моделей
Устройства с зарядкой USB / беспроводной зарядкой Qi
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