Ключевые слова для поиска

  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP2720/00

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 20 000 мА·ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Простая зарядка телефона и быстрая зарядка внешнего аккумулятора через интерфейс USB-C.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Внешний USB-аккумулятор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 20 000 мА·ч
    • 2 разъема зарядки USB

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      18
      Длина
      13.4  (дюймы)
      ширина
      24  см
      Вес брутто
      9.5  кг
      Высота
      22.5  см
      GTIN
      1 48 95229 11965 6
      ширина
      9.4  (дюймы)
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Вес нетто
      7.56  кг
      Вес брутто
      20.944  фунта
      Вес нетто
      16.667  фунта
      Вес упаковки
      1.94  кг
      Вес упаковки
      4.277  фунта

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой USB / беспроводной зарядкой Qi

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      20 000 мА·ч / 74 Вт·ч
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Входная мощность
      USB-C: 5 В/2,0 А
      Выходные параметры
      USB-A 5 В пост. тока (5 В/2,1 А)

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11965 9
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.5  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.42  кг
      Вес брутто
      1.102  фунта
      Вес нетто
      0.926  фунта
      Вес упаковки
      0.08  кг
      Вес упаковки
      0.176  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      14.6  см
      ширина
      7  см
      Глубина
      3.1  см
      ширина
      2.8  (дюймы)
      высота
      5.7  (дюймы)
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес
      0.406  кг
      Вес
      0.895  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель для зарядки

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.