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Настенное зарядное устройство USB

DLP2910UW/40
Общая оценка / 5
  • Двойное настенное зарядное устр. USB Двойное настенное зарядное устр. USB Двойное настенное зарядное устр. USB
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    Настенное зарядное устройство USB

    DLP2910UW/40
    Общая оценка / 5

    Двойное настенное зарядное устр. USB

    Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – microUSB длиной 1 м Узнать обо всех преимуществах

    Настенное зарядное устройство USB

    Двойное настенное зарядное устр. USB

    Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – microUSB длиной 1 м Узнать обо всех преимуществах

    Двойное настенное зарядное устр. USB

    Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – microUSB длиной 1 м Узнать обо всех преимуществах

    Настенное зарядное устройство USB

    Двойное настенное зарядное устр. USB

    Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – microUSB длиной 1 м Узнать обо всех преимуществах

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      Двойное настенное зарядное устр. USB

      Макс. выходная мощность 10 Вт

      • 2 разъема зарядки USB
      • Белый

      2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А

      2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А

      2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

      2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

      Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

      Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

      • Питание

        Тип адаптера
        Великобритания
        Выходные параметры
        1 А/5 В + 2,4 А/5 В
        1 А/5 В + 2,4 А/5 В Макс. 17 Вт
        Входная мощность
        100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 14275 6

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        2
        GTIN
        1 48 95229 14275 3

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        1
        GTIN
        2 48 95229 14275 0

      • Габариты изделия

        Вес
        0,035  кг

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