Двойное настенное зарядное устр. USB
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – Lightning длиной 1 м. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное настенное зарядное устр. USB
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – Lightning длиной 1 м. Узнать обо всех преимуществах
Двойное настенное зарядное устр. USB
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – Lightning длиной 1 м. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двойное настенное зарядное устр. USB
Позволяет на полной скорости заряжать одновременно мобильный телефон и планшет — максимальная мощность питания за короткое время. Интеллектуальная система защиты предотвращает повреждение ценных устройств. Общая сила тока 2 А, максимальная выходная мощность 10 Вт. Кабель USB-A – Lightning длиной 1 м. Узнать обо всех преимуществах
2 порта USB для зарядки обеспечивают силу тока 3,4 А
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия
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