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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP7717NB/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Безопасный литий-полимерный аккумулятор большой емкостью 10 000 мА·ч. Разрядился телефон? Не беда, ведь с этим устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    2 выхода USB: 1 А / 2,1 А

    • 10 000 мА·ч
    • 2 разъема зарядки USB

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    Совместимо с большинством устройств USB

    Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35  см
      Количество потребительских упаковок
      18
      ширина
      23.5  см
      Вес брутто
      6.5  кг
      Высота
      16  см
      GTIN
      1 48 95229 13665 3
      Вес нетто
      4.32  кг
      Вес упаковки
      2.18  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      22  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      11  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто
      1.44  кг
      Вес брутто
      1.8  кг
      Вес упаковки
      0.36  кг
      GTIN
      2 48 95229 13665 0

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой через USB

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА-ч
      Входная мощность
      Type C / microUSB 5 В/2 А,
      Выходные параметры
      USB-A 1 и 2: 5 В пост. тока (5 В/2,1 А)

    • Размеры упаковки

      Высота
      15.5  см
      ширина
      10  см
      Глубина
      3.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13665 6
      Вес брутто
      0.29  кг
      Вес нетто
      0.24  кг
      Вес упаковки
      0.05  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      8.6  см
      ширина
      8.6  см
      Глубина
      1.68  см
      Вес
      0.19  кг

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель для зарядки

    Badge-D2C

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