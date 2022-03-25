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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP7721N/00

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Теперь заряжать устройство можно в любом месте и в любое время, при этом не ограничиваясь 1 сеансом полной зарядки. 2 порта USB позволяют одновременно заряжать 2 устройства. Большая емкость 20 000 мА·ч позволяет несколько раз полностью зарядить телефон или планшет

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 20 000 мА·ч
    • 2 USB-порта
    • Литий-полимерный аккумулятор

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки

    Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.

    Возможность многократной зарядки устройств в дороге

    Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.

    Совместимо с большинством устройств USB

    Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств

    Светодиодный индикатор питания

    Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

    Защита батареи и защита от замыкания

    Защита батареи и защита от замыкания

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34  см
      Количество потребительских упаковок
      18
      Длина
      13.4  (дюймы)
      ширина
      24  см
      Вес брутто
      9.2  кг
      Высота
      22.5  см
      GTIN
      1 48 95229 12860 3
      ширина
      9.4  (дюймы)
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Вес нетто
      6.570  кг
      Вес брутто
      20.282  фунта
      Вес нетто
      14.484  фунта
      Вес упаковки
      2.630  кг
      Вес упаковки
      5.798  фунта

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      20 000 мА-ч
      Входная мощность
      USB C 5 В/3 А, Micro USB 5 В/2 А
      Выходные параметры
      USB C: 5 В/3 А, USB A 1/2: 5 В/2,1 А

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      3.5  см
      Глубина
      9.5  см
      Высота
      7.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12860 6
      ширина
      1.4  (дюймы)
      Вес брутто
      0.5  кг
      Глубина
      3.7  (дюймы)
      Вес нетто
      0.365  кг
      Вес брутто
      1.102  фунта
      Вес нетто
      0.805  фунта
      Вес упаковки
      0.135  кг
      Вес упаковки
      0.298  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      13.6  см
      ширина
      6.8  см
      Глубина
      2.75  см
      ширина
      2.7  (дюймы)
      высота
      5.4  (дюймы)
      Глубина
      1.1  (дюймы)
      Вес
      0.348  кг
      Вес
      0.767  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Micro-USB
      Инструкция по эксплуатации
      Инструкция по эксплуатации

    Badge-D2C

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