DLP7721N/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Теперь заряжать устройство можно в любом месте и в любое время, при этом не ограничиваясь 1 сеансом полной зарядки. 2 порта USB позволяют одновременно заряжать 2 устройства. Большая емкость 20 000 мА·ч позволяет несколько раз полностью зарядить телефон или планшетУзнать обо всех преимуществах
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Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Переходной кабель microUSB – USB 2.0, находящийся в комплекте, предназначен для мобильных телефонов, цифровых камер и других портативных устройств с интерфейсом microUSB. Берите его с собой, держите на столе или используйте вместо потерянного кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда это необходимо.
Этот портативный источник питания позволяет полностью зарядить устройство в дороге не менее двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда иметь источник резервного питания под рукой.
Универсальное зарядное устройство оснащено USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.
2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Защита батареи и защита от замыкания
Внешняя упаковка
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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