DLP9016U/03
Беспроводное зарядное устройство с присоской
Быстро заряжайте свой телефон без каких-либо проводов. Индукционная зарядка Qi для смартфонов, планшетов и других устройств с технологией беспроводной зарядки Qi. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт, 7,5 Вт и 10 ВтУзнать обо всех преимуществах
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Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
Устройство для беспроводной зарядки обеспечивает зарядку на большом расстоянии, что позволяет выполнять зарядку через большинство чехлов для телефона
Высокая эффективность зарядки до 75 % при преобразовании мощности.
Для зарядки 10 Вт требуется зарядное устройство Quickcharge. Оно определяет стандарт напряжения вашей розетки электросети (или блока электророзеток) и автоматически обеспечивает быструю зарядку.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Зарядка
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