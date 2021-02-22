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  • Беспроводное зарядное устройство с присоской Беспроводное зарядное устройство с присоской Беспроводное зарядное устройство с присоской

    Беспроводное зарядное устройство Qi

    DLP9016U/03

    Беспроводное зарядное устройство с присоской

    Быстро заряжайте свой телефон без каких-либо проводов. Индукционная зарядка Qi для смартфонов, планшетов и других устройств с технологией беспроводной зарядки Qi. Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт, 7,5 Вт и 10 Вт

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    Беспроводное зарядное устройство Qi

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    Беспроводное зарядное устройство с присоской

    Быстрая зарядка 10 Вт.

    • Универсальное
    • Быстрый процесс зарядки
    • Беспроводная зарядка Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    Тонкий и легкий корпус

    Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.

    Особый дизайн предотвращает скольжение

    Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

    Зарядка через большинство чехлов для телефона

    Устройство для беспроводной зарядки обеспечивает зарядку на большом расстоянии, что позволяет выполнять зарядку через большинство чехлов для телефона

    Высокая эффективность зарядки до 75 %

    Высокая эффективность зарядки до 75 % при преобразовании мощности.

    Быстрая беспроводная зарядка 10 Вт

    Для зарядки 10 Вт требуется зарядное устройство Quickcharge. Оно определяет стандарт напряжения вашей розетки электросети (или блока электророзеток) и автоматически обеспечивает быструю зарядку.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      35  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      35  см
      Вес брутто
      3.67  кг
      Высота
      16  см
      GTIN
      1 48 95229 12171 0
      Вес нетто
      1.8  кг
      Вес упаковки
      1.87  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      11  см
      Высота
      14  см
      Вес нетто
      0.3  кг
      Вес брутто
      0.57  кг
      Вес упаковки
      0.27  кг
      GTIN
      2 48 95229 12171 7

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • большинство устройств с помощью кабеля USB

    • Мощность

      Входная мощность
      Вход: 5 В/2 А 9 В/1,67 А
      Выходные параметры
      5 Вт/7,5 Вт/10 Вт

    • Размеры упаковки

      Высота
      19.5  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12171 3
      Вес брутто
      0.07  кг
      Вес нетто
      0.05  кг
      Вес упаковки
      0.02  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      0.8  см
      ширина
      6  см
      Глубина
      5.6  см
      Вес
      0.05  кг

    • Зарядка

      Радиус зарядки
      До 6 мм
      Беспроводная передача выходной мощности
      До 10 Вт

    Badge-D2C

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