Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом
Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Особый дизайн предотвращает скольжение
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
Высокая эффективность зарядки до 75 %
Высокая эффективность зарядки до 75 % при преобразовании мощности.
Тонкий и легкий корпус
Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.
Технология беспроводной зарядки Qi
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
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