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  • Беспроводное зарядное устройство Беспроводное зарядное устройство Беспроводное зарядное устройство

    Беспроводная зарядка

    DLP9017/00

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    Беспроводное зарядное устройство

    Беспроводная зарядка Qi. Расположите смартфон на поверхности устройства для быстрой зарядки (макс. 15 Вт) без лишних кабелей.

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    Беспроводная зарядка

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    Беспроводное зарядное устройство

    • 15 Вт
    • Магнитное кольцо
    • Беспроводная зарядка Qi

    Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом

    Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Особый дизайн предотвращает скольжение

    Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

    Высокая эффективность зарядки до 75 %

    Высокая эффективность зарядки до 75 % при преобразовании мощности.

    Тонкий и легкий корпус

    Тонкий и эргономичный корпус позволяет класть устройство куда угодно.

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

    Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40  см
      Количество потребительских упаковок
      84
      Длина
      15.7  (дюймы)
      ширина
      40  см
      Вес брутто
      8.07  кг
      Высота
      20  см
      GTIN
      1 48 95229 13679 0
      ширина
      15.7  (дюймы)
      Высота
      7.9  (дюймы)
      Вес нетто
      3.864  кг
      Вес брутто
      17.791  фунта
      Вес нетто
      8.519  фунта
      Вес упаковки
      4.206  кг
      Вес упаковки
      9.273  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      39  см
      Количество потребительских упаковок
      42
      Длина
      15.4  (дюймы)
      ширина
      18.7  см
      Высота
      18.5  см
      ширина
      7.4  (дюймы)
      Высота
      7.3  (дюймы)
      Вес нетто
      1.932  кг
      Вес брутто
      3.7  кг
      Вес нетто
      4.259  фунта
      Вес брутто
      8.157  фунта
      Вес упаковки
      1.768  кг
      Вес упаковки
      3.898  фунта
      GTIN
      2 48 95229 13679 7

    • Совместимость

      Совместимые продукты
      • iPad
      • iPhone
      Подходит для следующих моделей
      Устройства с поддержкой Qi
      Яблоко
      Apple Watch

    • Мощность

      Входная мощность
      Вход USB-C: 5 В/2 А, 9 В/2 А
      Выходные параметры
      Макс. выходная мощность: 15 Вт

    • Размеры упаковки

      Высота
      12.8  см
      ширина
      9.4  см
      Глубина
      2.5  см
      Высота
      5.0  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13679 3
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.083  кг
      Глубина
      1.0  (дюймы)
      Вес нетто
      0.046  кг
      Вес брутто
      0.183  фунта
      Вес нетто
      0.101  фунта
      Вес упаковки
      0.037  кг
      Вес упаковки
      0.082  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      0.8  см
      ширина
      6  см
      Глубина
      6  см
      ширина
      2.4  (дюймы)
      высота
      0.3  (дюймы)
      Глубина
      2.4  (дюймы)

    • Зарядка

      Беспроводная передача выходной мощности
      До 15 Вт

    Badge-D2C

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