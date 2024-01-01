DLP9231NW/00
Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1
Пользуйтесь одновременной беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников AirPods с этим устройством для быстрой зарядки. Макс. мощность 15 Вт поможет быстро заряжать смартфон. Мощность зарядки 2,5 Вт и 5 Вт для часов и AirPods соответственно.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Устройство для беспроводной зарядки обеспечивает зарядку на большом расстоянии, что позволяет выполнять зарядку через большинство чехлов для телефона
Дизайн и отделка
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Зарядка
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