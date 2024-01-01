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    Беспроводное зарядное устройство Qi

    DLP9231NW/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1

    Пользуйтесь одновременной беспроводной зарядкой смартфона, часов и наушников AirPods с этим устройством для быстрой зарядки. Макс. мощность 15 Вт поможет быстро заряжать смартфон. Мощность зарядки 2,5 Вт и 5 Вт для часов и AirPods соответственно.

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    Беспроводное зарядное устройство Qi

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    Устройство для беспроводной зарядки 3 в 1

    Быстрый процесс зарядки

    • 15 Вт
    • Быстрый процесс зарядки
    • Беспроводная зарядка Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    Особый дизайн предотвращает скольжение

    Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

    Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

    Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

    Зарядка через большинство чехлов для телефона

    Устройство для беспроводной зарядки обеспечивает зарядку на большом расстоянии, что позволяет выполнять зарядку через большинство чехлов для телефона

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Белый
      Материалы
      PC + алюминиевый сплав

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 14411 5

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 14411 2

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с поддержкой Qi

    • Питание

      Входная мощность
      5 В-3 А; 9 В-2 А; 12 В-1,5 А
      Выходные параметры
      Макс. 15 Вт

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 14411 8

    • Аксессуары

      Кабели
      Зарядный кабель USB-C

    • Зарядка

      Беспроводная передача выходной мощности
      До 15 Вт

    Badge-D2C

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    • Скорость зарядки зависит от условий зарядки, включая используемое хост-устройство и адаптер питания.

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