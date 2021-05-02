Беспроводная зарядка
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводное зарядное устройство Magsafe Для iPhone 12 и Apple Watch Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока
Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока
Особый дизайн предотвращает скольжение
Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 12355 4
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 12355 1
Совместимость
Совместим с
iPad, iPhone Подходит для следующих моделей
Устройства с поддержкой Qi Яблоко
Apple Watch
Питание
Выходные параметры
15 Вт /10 Вт / 7,5 Вт / 5 Вт
Размеры упаковки
Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12355 7
Зарядка
Беспроводная передача выходной мощности
До 15 Вт
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.