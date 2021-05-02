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  • Беспроводное зарядное устройство Magsafe Беспроводное зарядное устройство Magsafe Беспроводное зарядное устройство Magsafe

    Беспроводная зарядка

    DLP9510FB/97

    Беспроводное зарядное устройство Magsafe

    Беспроводная зарядная станция Magsafe 15 Вт

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    Беспроводная зарядка

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    Беспроводное зарядное устройство Magsafe

    Для iPhone 12 и Apple Watch

    • Для iPhone
    • 15 Вт

    Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

    Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Интеллектуальная защита от перегрева, перенапряжения и сверхтока

    Особый дизайн предотвращает скольжение

    Предотвращающий скольжение дизайн позволяет держать телефон в удобном положении, чтобы он не соскользнул с зарядного устройства при вибрации.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12355 4

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12355 1

    • Совместимость

      Совместим с
      iPad, iPhone
      Подходит для следующих моделей
      Устройства с поддержкой Qi
      Яблоко
      Apple Watch

    • Питание

      Выходные параметры
      15 Вт /10 Вт / 7,5 Вт / 5 Вт

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12355 7

    • Зарядка

      Беспроводная передача выходной мощности
      До 15 Вт

    Badge-D2C

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