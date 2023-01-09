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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP9520C/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Быстрая зарядка PD и QC (USB-A и USB-C) для ваших новых устройств. Беспроводная зарядка с выходной мощностью 15 Вт. Можно заряжать до 4 устройств одновременно с отображением мощности на дисплее.

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с помощью портативного зарядного устройства

    • 10 000 мА·ч
    • Зарядные порты USB A и USB C
    • Беспроводная зарядка Qi
    • QC 3.0 и PD

    Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

    Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    ЖК-дисплей для отображения состояния питания

    Порт зарядки USB-C PD 20 Вт

    Оснащен портом быстрой зарядки USB-C (Power Delivery) PD 20 Вт.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      40  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      Длина
      15.7  (дюймы)
      ширина
      22.5  см
      Вес брутто
      11.03  кг
      высота
      34  см
      GTIN
      1 48 95229 13426 0
      ширина
      8.9  (дюймы)
      высота
      13.4  (дюймы)
      Вес нетто
      7.92  кг
      Вес брутто
      24.317  фунта
      Вес нетто
      17.46  фунта
      Вес упаковки
      3.11  кг
      Вес упаковки
      6.856  фунта

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      19  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      Длина
      7.5  (дюймы)
      ширина
      10.7  см
      высота
      20.5  см
      ширина
      4.2  (дюймы)
      высота
      8.1  (дюймы)
      GTIN
      2 48 95229 13426 7

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой через USB

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА·ч 37 Вт·ч
      Входная мощность
      Вход Micro: 5 В 2 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А Вход USB-C: 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А
      Выходные параметры
      Выход USB-A1/2: QC 18 Вт Выход Type-C: PD/QC 20 Вт, Выход при беспроводной зарядке: 15 Вт

    • Размеры упаковки

      высота
      17  см
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      3  см
      высота
      6.7  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13426 3
      ширина
      3.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.288  кг
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес нетто
      0.22  кг
      Вес брутто
      0.635  фунта
      Вес нетто
      0.485  фунта
      Вес упаковки
      0.068  кг
      Вес упаковки
      0.15  фунта

    • Габариты изделия

      высота
      14.8  см
      ширина
      6.87  см
      Глубина
      1.645  см
      ширина
      2.7  (дюймы)
      высота
      5.8  (дюймы)
      Глубина
      0.6  (дюймы)
      Вес
      0.242  кг
      Вес
      0.534  фунта

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель зарядки USB-A – USB-C

    Badge-D2C

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