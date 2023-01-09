Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Быстрая зарядка PD и QC (USB-A и USB-C) для ваших новых устройств. Беспроводная зарядка с выходной мощностью 15 Вт. Можно заряжать до 4 устройств одновременно с отображением мощности на дисплее.
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Технология беспроводной зарядки Qi
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.