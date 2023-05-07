DLP9779TB/00
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Аккумулятор большой емкости 10 000 мА·ч с выходом USB-C на 20 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Разрядился телефон? Не беда — расположите его на магнитном кольце для удобной беспроводной зарядки.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.
Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Технология беспроводной зарядки Qi используется в большинстве моделей смартфонов или цифровых камер. Беспроводная зарядная панель Philips с поддержкой Qi совместима со всеми устройствами стандарта Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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