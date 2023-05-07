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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP9779TB/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Аккумулятор большой емкости 10 000 мА·ч с выходом USB-C на 20 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Разрядился телефон? Не беда — расположите его на магнитном кольце для удобной беспроводной зарядки.

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с прозрачным чехлом.

    • 10 000 мА·ч
    • с поддержкой беспроводной зарядки
    • Порт USB-C

    Быстрая беспроводная зарядка 15 Вт

    Заряжайте свой мобильный телефон с этим устройством беспроводной зарядки 15 Вт.

    Устройство для беспроводной зарядки с магнитным ободом

    Это устройство для беспроводной зарядки оснащено магнитным ободом для оптимального расположения на нем изделий MagSafe при беспроводной зарядке устройств Apple.

    Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

    Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

    Светодиодный индикатор питания

    Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    Беспроводная зарядка с помощью технологии Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в большинстве моделей смартфонов или цифровых камер. Беспроводная зарядная панель Philips с поддержкой Qi совместима со всеми устройствами стандарта Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32.5  см
      Количество потребительских упаковок
      36
      ширина
      22.5  см
      Вес брутто
      11.3  кг
      Высота
      20.5  см
      GTIN
      1 48 95229 13602 8
      Вес нетто
      9.504  кг
      Вес упаковки
      1.796  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      21.6  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      15.6  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      1.584  кг
      Вес брутто
      1.82  кг
      Вес упаковки
      0.236  кг
      GTIN
      2 48 95229 13602 5

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Для телефонов с технологией беспроводной зарядки Qi

    • Мощность

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА-ч
      Входная мощность
      Type C (пост. ток): 5 В/2,6 А, 9 В/2 А
      Выходные параметры
      USB-C 20 Вт, беспроводная 15 Вт

    • Размеры упаковки

      Высота
      12.5  см
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      7.3  см
      Глубина
      2.6  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13602 1
      Вес брутто
      0.292  кг
      Вес нетто
      0.264  кг
      Вес упаковки
      0.028  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      10.2  см
      ширина
      6.6  см
      Глубина
      2  см
      Вес
      0.238  кг

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель USB-A – USB-C
      Инструкция по эксплуатации
      Инструкция по эксплуатации

    Badge-D2C

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