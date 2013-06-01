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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    акустическая док-станция

    DS1400/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone.

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    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • USB-порт для зарядки
    • 6 Вт
    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

    Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

    Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod или iPhone, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

    Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

    • Звук

      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Комфорт

      Часы
      Цифровой дисплей, Показ в течение 24/12 часов

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      0,78 кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      141 x 95 x 133 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      169 x 194 x 123 мм
      Вес продукта
      0,67 кг

    Badge-D2C

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