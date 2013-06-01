Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах