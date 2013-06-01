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акустическая док-станция

DS1400/12
Общая оценка / 5
  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом
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    акустическая док-станция

    DS1400/12
    Общая оценка / 5

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS1400, совместимая с iPhone 5 и новыми моделями iPod через коннектор Lightning, обеспечивает отличный звук. Для полной универсальности на устройстве есть порт USB, через который можно заряжать второе мобильное устройство даже одновременно с подключенным iPod/iPhone. Узнать обо всех преимуществах

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      Звук, заполняющий ваш дом

      • с коннектором Lightning
      • для iPod/iPhone
      • USB-порт для зарядки
      • 6 Вт
      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

      Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

      Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

      Автоматическая синхронизация времени или даты при установке в док-станцию

      Док-станция автоматически синхронизирует время или дату с iPod или iPhone, когда они установлены в док-станцию. Чтобы переключиться между временем и датой, просто нажмите кнопку.

      Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

      Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB

      Для дополнительного удобства АС также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

      Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

      Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

      Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

      • Приложение для iPod/iPhone/iPad

        Совместимость
        от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • ClockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
        Более 7000 интернет-радиостанций
        Да
        Прогноз погоды на 5 дней
        Да
        Часы
        аналоговый режим отображения, цифровой режим отображения, цифровой режим отображения с демонстрацией слайдов

      • Звук

        Выходная мощность
        6 Вт (RMS)
        Звуковая система
        стерео
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Подключения

        Порт USB
        для зарядки любых мобильных устройств

      • Комфорт

        Часы
        • Цифровые
        • Показ в течение 24/12 часов
        Дата
        ММДД/ДДММ

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        141 x 95 x 133  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        169 x 194 x 123 мм
        Вес продукта
        0,67  кг
        Вес, включая упаковку
        0,78  кг

      • Питание

        Источник питания
        100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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