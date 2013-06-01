DS3400/12
Звук, заполняющий ваш дом
Акустическая док-станция DS3400, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через коннектор Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone в кристально чистом качестве и одновременно заряжает подключенное устройство. Для максимального удобства станция может работать как от электросети, так и от аккумулятора.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.
Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Подключайте устройство к док-станции, синхронизируйте данные и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время их зарядки. АС также синхронизирует устройство с компьютером с помощью кабеля USB.
Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.
Звук
Подключения
Питание
Размеры
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