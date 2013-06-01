Звук, заполняющий ваш дом

Акустическая док-станция DS3400, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через коннектор Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone в кристально чистом качестве и одновременно заряжает подключенное устройство. Для максимального удобства станция может работать как от электросети, так и от аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах