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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    акустическая док-станция

    DS3400/12

    Звук, заполняющий ваш дом

    Акустическая док-станция DS3400, подключаемая к iPhone 5 и новым моделям iPod через коннектор Lightning, воспроизводит музыку с iPod/iPhone в кристально чистом качестве и одновременно заряжает подключенное устройство. Для максимального удобства станция может работать как от электросети, так и от аккумулятора.

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    акустическая док-станция

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    Звук, заполняющий ваш дом

    • с коннектором Lightning
    • для iPod/iPhone
    • 10 Вт, от батареи или сети перем. тока
    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение ClockStudio для подключения к интернет-радио и другие потрясающие функции

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение ClockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning

    Слушайте любимую музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone через новый разъем Lightning! Просто подключите свое устройство напрямую к АС и слушайте выбранные композиции в превосходном качестве. Теперь не придется беспокоиться о том, что устройство разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Синхронизация ПК с iPod/iPhone

    Подключайте устройство к док-станции, синхронизируйте данные и заряжайте. Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время их зарядки. АС также синхронизирует устройство с компьютером с помощью кабеля USB.

    Динамичный, заполняющий комнату звук

    Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

    • Звук

      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Подключения

      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA (LR6)
      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Количество аккумуляторов
      4

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,55 кг
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      274 x 143 x 136 миллиметра
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      350 x 140 x 186 мм
      Вес продукта
      1 кг

    Badge-D2C

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