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Philips Fidelio

Акустическая док-станция SoundSphere Mini

DS6600/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
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    Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

    DS6600/10
    Общая оценка / 5

    Почувствуйте эмоции живого выступления

    Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

    Почувствуйте эмоции живого выступления

    Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

    Почувствуйте эмоции живого выступления

    Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio Акустическая док-станция SoundSphere Mini

    Почувствуйте эмоции живого выступления

    Устройство Philips DS6600/10 с технологией АС SoundSphere поможет вновь вдохнуть жизнь в музыкальные записи из вашей коллекции. Установите iPod/iPhone в док-станцию для воспроизведения музыки и зарядки или подключите их непосредственно к ПК и наслаждайтесь невероятным качеством звука. Узнать обо всех преимуществах

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      Почувствуйте эмоции живого выступления

      благодаря этой акустической док-станции

      • для iPod/iPhone
      SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

      SoundSphere для естественного, более глубокого и насыщенного звучания

      Почувствуйте красоту и энергию музыки с помощью технологии SoundSphere, которая передает каждую нотку в полностью оригинальном качестве. Благодаря чистому и четкому звучанию SoundSphere обеспечивает более глубокое и сильное впечатление от прослушивания. Звучание настолько естественно, что кажется, словно артисты выступают перед вами. Каждая акустическая система SoundSphere имеет встроенный ВЧ-динамик, который расположен над ее корпусом. ВЧ-динамик способен распространять более чистый звук во всех направлениях. Безупречная конструкция аудио кроссоверов и оптимальное расположение НЧ-динамика вокруг ВЧ-динамика уменьшает помехи и обеспечивает более естественное звучание.

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания

      В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса

      В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Приложение SoundStudio для управления настройками звука

      Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Подключение iPod/iPhone к док-станции даже в чехле

      Удобный подпружиненный стыковочный порт позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию. После этого вы можете без проблем наслаждаться любимой музыкой.

      Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

      Общая среднеквадратичная выходная мощность 2x25 Вт

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

      Усовершенствованный дизайн с высококачественной отделкой из алюминия

      Синхронизация ПК с iPod/iPhone

      Устанавливайте iPod/iPhone в док-станцию, слушайте музыку, синхронизируйте и одновременно заряжайте! Погрузитесь в свою любимую музыку на iPod или iPhone во время зарядки и синхронизации с ПК через порт USB, наслаждайтесь превосходным звучанием и непревзойденным удобством. Позвольте прекрасной мелодии звучать бесконечно, не беспокоясь о разрядке устройства.

      Технические характеристики

      • Совместимость

        Совместим с
        всеми моделями iPod и iPhone

      • Приложение для iPod/iPhone

        Название приложения
        • DockStudio
        • Бесплатная загрузка из App store
        Совместимость
        iPod Touch, iPhone iOS 4.3 или более поздней версии

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        • ВЧ-излучатель 3/4" / 20 мм, 2 шт.
        • СЧ-излучатель 3" / 8 см, 2 шт.
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 25 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Руководство по быстрой установке
        • Гарантийный сертификат
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

      • Подключения

        Вход Aux
        Да
        USB
        для подключения к ПК

      • Размеры

        Габариты изделия
        [АС] 145 (диаметр) x 263 (высота) мм
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        577 x 249 x 217 мм
        Вес продукта
        3  кг
        Вес, включая упаковку
        4,2  кг

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Руководство по быстрой установке
      • Гарантийный сертификат
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

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