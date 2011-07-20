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  • Создана для путешествий Создана для путешествий Создана для путешествий

    акустическая док-станция

    DS7700/10

    Создана для путешествий

    Несмотря на компактность и невероятную портативность, эта акустическая док-станция Fidelio DS7700/10 удивляет качеством звучания. Она создана для воспроизведения удивительно мощного звука с iPod/iPhone в поездках. Наслаждайтесь музыкой в любом уголке мира.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    акустическая док-станция

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    Создана для путешествий

    благодаря этой акустической док-станции

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение DockStudio для прослушивания интернет-радио и использования других потрясающих функций

    Бесплатное приложение — это множество потрясающих уникальных функций для акустической док-станции. Вы сможете узнать погоду, время и установить свои любимые изображения в качестве заставки. Приложение DockStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира. В дальнейшем появятся обновления для стилей оформления и новые функции.

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

    Подключение iPod/iPhone/iPad к док-станции, даже в чехле

    Удобный подпружиненный разъем этой акустической док-станции от Philips позволяет без труда подключить любую модель устройства iPod или iPhone без специальных адаптеров. Кроме того, вы можете подключать устройства даже в защитном чехле — просто установите iPod или iPhone в док-станцию и наслаждайтесь любимой музыкой без лишних хлопот.

    Превосходные игровые звуковые эффекты через Bluetooth

    Впечатления от игры были бы неполными без великолепных звуковых эффектов. Теперь игры на смартфоне или любом портативном устройстве станут еще более захватывающими благодаря акустической док-станции от Philips, оживляющей любое звучание. Чистый и громкий звук, усиливающий впечатление. Кроме того, это необыкновенно удобно благодаря Bluetooth. Просто установите беспроводное подключение Bluetooth между портативным устройством и акустической док-станцией и погружайтесь в мир игр.

    Разработано для iPod/iPhone/iPad

    Установите iPod, iPhone или iPad в док-станцию, созданную специально для этих устройств. Извлеките устройство — и станция все равно останется прекрасным элементом декора. В отличие от остальных док-станций, док-станция Fidelio украшает интерьер своим дизайном как при подключении устройства, так и отдельно. Она притягивает к себе внимание, благодаря чему полка или рабочий стол будут выглядеть элегантнее.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      14 Вт
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Звуковая система
      Стерео
      Регулятор громкости
      Регулятор громкости "вверх/вниз"

    • Громкоговорители

      Система с неодимовым магнитом
      Да

    • Подключения

      Вход Aux
      Да

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
      • Элемент питания
      Тип элемента питания
      Встроенный аккумулятор
      Время работы от батарей
      10  часов

    • Аксессуары

      Кабели
      Вход AUX 3,5 мм

    • Размеры

      Количество в упаковке
      2
      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      310 x 110 x 40
      Вес, включая упаковку
      1,04  кг
      Вес коробки
      2.3  кг
      Вес
      0.76  кг
      Размеры коробки
      175 x 162 x 440 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режим воспроизведения в док-станции
      • Зарядка iPhone
      • Зарядка iPod
      • Зарядка iPad

    • Совместимость с iPod

      Совместимые продукты
      • iPod
      • iPod mini
      • iPod с цветным дисплеем
      • iPod classic
      • iPod nano 1-го поколения
      • iPod nano 2-го поколения
      • iPod nano 3-го поколения
      • iPod touch
      • iPod nano 4-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения
      • iPod nano 5-го поколения
      • iPod touch 2-го поколения 8/16/32 ГБ
      • iPod 5-го поколения
      • iPod nano 6-го поколения

    • Совместимость с iPhone

      Совместимые продукты
      • iPhone
      • iPhone 3G
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4

    • Совместима с iPad

      Совместим с
      • iPad
      • iPad 2

    • Приложение для iPod/iPhone/iPad

      Название приложения
      • DockStudio
      • Бесплатная загрузка из App store
      Более 7000 интернет-радиостанций
      Да
      Прогноз погоды на 5 дней
      Да
      Совместимость
      от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
      Будильник
      • несколько сигналов будильника
      • таймер отключения
      • просыпайтесь под музыку
      • просыпайтесь под звуки природы
      • просыпайтесь под фотографии
      Совместимость
      iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии
      Индикатор заряда аккумулятора
      состояние батареи АС
      Часы
      • аналоговый дисплей
      • цифровой дисплей
      Воспроизведение
      • Навигация по альбому/дорожке
      • управление воспроизведением
      Установки звука
      • Функция DBB
      • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика

    Badge-D2C

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