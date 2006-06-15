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  • Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем

    Портативный MP3-CD плеер

    EXP2540/02

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватель еXp2540 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем.

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    Портативный MP3-CD плеер

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    Слушайте музыку MP3 без проблем

    • Воспроизведение MP3-CD
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Функция Magic ESP™ на 100 секунд

    Функция Magic ESP™ на 100 секунд

    Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером, способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.

    Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

    Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

    Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

    Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

    • Звук

      ЦАП
      1-битовый (-битовая/-битовое)
      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц
      Выходная мощность
      2 x 4 мВт (RMS)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Отношение сигнал/шум
      > 85 дБ
      Регулятор громкости
      цифровой

    • Подключения

      Наушники
      3,5 мм

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA, LR6, UM3

    • Аксессуары

      Наушники
      Наушники AY3806
      Входящие в комплект аксессуары
      Инструкция по эксплуатации

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      140x140x27,5 мм
      Тип упаковки
      Складной
      Вес продукта
      0,38 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереонаушники-вкладыши
    Badge-D2C

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