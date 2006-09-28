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  • Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем

    Портативный MP3-CD плеер

    EXP2542/00

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватель eXp2542 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем.

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    Портативный MP3-CD плеер

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    Слушайте музыку MP3 без проблем

    • Воспроизведение MP3-CD
    Функция Magic ESP™ на 100 секунд

    Функция Magic ESP™ на 100 секунд

    Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером, способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

    Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

    Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

    Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

    • Звук

      ЦАП
      1-битовый (-битовая/-битовое)
      Диапазон частот
      20 - 20 000 Гц
      Выходная мощность
      2 x 4 мВт (RMS)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Отношение сигнал/шум
      > 85 дБ
      Регулятор громкости
      цифровой

    • Подключения

      Наушники
      3,5 мм

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК

    • Питание

      Тип элемента питания
      AA, LR6, UM3

    • Аксессуары

      Наушники
      Наушники AY3806
      Входящие в комплект аксессуары
      Инструкция по эксплуатации

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      140x140x27,5 мм
      Тип упаковки
      D-бокс
      Вес продукта
      0,38 кг

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Стереофонические внутриканальные наушники
    Badge-D2C

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