Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах