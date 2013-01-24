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Запасной комплект

FC5005/01
Общая оценка / 5
  • Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000 Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000 Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000
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    Запасной комплект

    FC5005/01
    Общая оценка / 5

    Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

    Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

    Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

    Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах

    Запасной комплект

    Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

    Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах

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      Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000

      Оригинальные сменные фильтры от Philips

      • 1 внутренний фильтр с рамкой
      • 1 моющийся фильтр защиты мотора
      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Моющийся фильтр из вспененного материала для длительного срока службы

      Для долгого срока службы фильтра из пеноматериала его можно легко мыть под краном или в посудомоечной машине.

      Внутренний фильтр с рамкой

      Внутренний фильтр с рамкой

      Технические характеристики

      • В комплекте:

        Внутренний фильтр с рамкой
        1x
        Моющийся губчатый фильтр
        1x

      • Общие характеристики

        Подходит для
        FC6802, FC6812–FC6814, FC6822, FC6823, FC6826, FC6827, XC7041–XC7043, FC6901–FC6904, FC6908, XC8043, XC8045, XC8047, XC8049, XC8147, XC8149

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