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Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000
Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000
Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах
Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000
Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильтр для SpeedPro Max серий 7000 и 8000
Набор сменных фильтров, совместимых с линейкой Philips SpeedPro Max, сериями 7000 и 8000. В набор входит моющийся фильтр из пеноматериала и внутренний фильтр с рамкой, которые рекомендуется заменять один раз в год Узнать обо всех преимуществах
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Общие характеристики