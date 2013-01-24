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MiniVac

Ручной пылесос

FC6144/01
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  • Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки
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    MiniVac Ручной пылесос

    FC6144/01
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      Мощный пылесос MiniVac для более тщательной уборки

      Циклонный фильтр и насадка аэродинамической формы

      • Батарея 7,2 В
      • Циклонная система, без мешка
      • Щелевая насадка и щетка
      Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

      Насадка снимается одним нажатием, что обеспечивает простоту очистки

      Насадка пылесоса Philips MiniVac отсоединяется одним движением, что обеспечивает простоту и удобство очистки: теперь вам не придется касаться грязных частей прибора.

      Плоская зарядная база (стена, стол)

      Плоская зарядная база (стена, стол)

      Philips Mini Vac можно хранить, поместив в зарядную базу, закрепленную на стене или стоящую на столе. Это обеспечивает постоянную зарядку мощного аккумулятора и готовность пылесоса Mini Vac к работе.

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для более эффективного сбора пыли

      Насадка аэродинамической формы для пылесоса Philips MiniVac сконструирована таким образом, чтобы максимально тщательно собирать пыль, включая самые мелкие частички. Эргономичная форма насадки поможет делать уборку даже в самых труднодоступных местах.

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Изогнутая ручка для удобного захвата

      Philips Mini Vac оснащен закругленной ручкой для оптимального хвата. Вы можете держать Mini Vac так, как удобно именно вам.

      Мощные NiMH-аккумуляторы 7,2 В

      Мощные NiMH-аккумуляторы 7,2 В

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно-красный
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,5  л
        Система фильтрации
        Двухэтапная вихревая фильтрация

      • Насадки и принадлежности

        Прочие аксессуары
        Зарядная база

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        840  л/мин.
        Напряжение батареи
        7,2  В
        Время зарядки
        16-18  часов
        Входная мощность (макс)
        87  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Время работы
        9  минут(ы)
        Мощность всасывания (макс.)
        17  Вт
        Вакуум (макс)
        3,9  кПа

      • Простота использования

        Особые функции
        • Индикатор зарядки
        • Удобная ручка

      • Вес и габариты

        Размеры A-короба (Д x Ш x В)
        508 x 335 x 490  миллиметра
        Количество в A-коробе
        6
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        460 x 160 x 160  миллиметра
        Вес изделия
        1,5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щетка
      • Зарядная база
      • Щелевая насадка

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