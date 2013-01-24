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DailyDuo

Беспроводной пылесос

FC6161/04
Общая оценка / 5
1 награда
  • Великолепные результаты уборки каждый день Великолепные результаты уборки каждый день Великолепные результаты уборки каждый день
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    DailyDuo Беспроводной пылесос

    FC6161/04
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Великолепные результаты уборки каждый день

    Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    DailyDuo Беспроводной пылесос

    Великолепные результаты уборки каждый день

    Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки! Узнать обо всех преимуществах

    Великолепные результаты уборки каждый день

    Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    DailyDuo Беспроводной пылесос

    Великолепные результаты уборки каждый день

    Наслаждайтесь ощущением чистоты благодаря Philips DailyDuo. Этот мощный беспроводной пылесос 2-в-1 с высокой силой всасывания поможет очистить и пол, и мебель. Всегда под рукой для быстрой ежедневной уборки! Узнать обо всех преимуществах

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      Великолепные результаты уборки каждый день

      Беспроводной пылесос 2-в-1 с постоянной мощностью всасывания

      • Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной
      • Циклонная система, без мешка
      • Батарея 16,8 В
      • Двухуровневая фильтрация HEPA
      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Двухуровневый циклонный фильтр для оптимальных результатов фильтрации

      Циклонная система пылесоса обеспечивает оптимально высокую мощность всасывания и эффективность очистки в течение длительного времени. Двухуровневая система фильтрации гарантирует, что вся собранная пыль остается внутри пылесоса. Первичный фильтр блокирует основную часть пыли, тогда как вторичный фильтр улавливает более мелкие ее частицы.

      Циклонная система HEPA-фильтрации для продолжительного результата

      Циклонная система HEPA-фильтрации для продолжительного результата

      Гофрированный HEPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается хорошей очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличный результат на протяжении длительного срока.

      Функционал 2 в 1: очистка полов и мебели

      Функционал 2 в 1: очистка полов и мебели

      Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

      Система простого извлечения ручки QuickDraw

      Система простого извлечения ручки QuickDraw

      Система извлечения пылесборника QuickDraw позволяет одной рукой отсоединить рукоятку от трубки, ускоряя процесс чистки.

      Автооткл. зарядной системы гарантирует эффективное использование энергии

      Автооткл. зарядной системы гарантирует эффективное использование энергии

      Функция автоматического отключения AutoOff прекращает зарядку при полной зарядке батарей, позволяя существенно экономить электроэнергию.

      Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

      Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

      Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

      Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

      Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

      Аккумуляторные батареи для использования без проводов дают свободу перемещениям в процессе уборки.

      Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

      Батареи 16,8 В для высокой мощности всасывания

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ярко-красный
        Функциональный дизайн
        Полупрозрачная емкость для пыли

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,5  л
        Система фильтрации
        Циклонный фильтр HEPA

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        В базе зарядного устройства
        Прочие аксессуары
        Зарядная база

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        850  л/мин.
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Напряжение батареи
        16,8  В
        Время зарядки
        7  часов
        Входная мощность (макс)
        100  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        < 84  дБ
        Время работы
        20  минут(ы)
        Мощность всасывания (макс.)
        17  Вт
        Вакуум (макс)
        4  кПа

      • Вес и габариты

        Размеры A-короба (Д x Ш x В)
        465 x 245 x 640  миллиметра
        Количество в A-коробе
        2
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        225 x 235 x 625  миллиметра
        Вес изделия
        3,3  кг

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