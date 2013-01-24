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PowerPro Duo

Ручной беспроводной "2 в 1"

FC6162/61
Общая оценка / 5
1 награда
  • Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий
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    PowerPro Duo Ручной беспроводной "2 в 1"

    FC6162/61
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Duo Ручной беспроводной "2 в 1"

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Узнать обо всех преимуществах

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Duo Ручной беспроводной "2 в 1"

    Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

    Новый Philips PowerPro Duo обеспечивает превосходные результаты очистки твердых напольных и ковровых покрытий. Технология PowerCyclone поддерживает высокую мощность всасывания для отличной производительности. Насадка TriActive Turbo собирает больше пыли и шерсти за один прием. Узнать обо всех преимуществах

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      Отличные результаты уборки всех видов напольных покрытий

      Благодаря PowerCyclone и насадке TriActive Turbo

      • 2 в 1
      • 12 В
      • Без мешков для мусора
      • 2 аксессуара
      Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

      Максимальная производительность с технологией PowerCyclone

      Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) воздуховод изогнутой формы усиливает циркуляцию воздуха и обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере.

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo для тщательной очистки ковровых покрытий

      Насадка TriActive Turbo превосходно очищает твердые напольные покрытия и ковры. Щетка с электроприводом собирает всю пыль и грязь за один прием благодаря оптимизированному воздушному потоку.

      Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

      Беспроводная работа для свободной чистки в любом месте

      Благодаря беспроводному режиму вы сможете свободно перемещать прибор. Уборка в любой комнате дома станет намного проще, и вам не придется беспокоиться о длине провода.

      Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

      Самоустанавливающееся положение для удобного размещения в любом месте

      Трубка хранится в удобном положении вертикально, как с рукояткой, так и без нее. Таким образом, вы можете расположить трубку где угодно, даже в процессе уборки.

      Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

      Щетка с электроприводом легко собирает шерсть животных

      Насадка TriActive Turbo со щеткой с электроприводом позволяет собирать шерсть животных с подушек, диванов и других текстильных поверхностей. Идеальное решение для владельцев животных.

      Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

      Максимальное удобство уборки даже в самых труднодоступных местах

      Благодаря особому дизайну PowerPro Duo вы сможете без усилий очищать даже самые труднодоступные места, например, под диваном, кроватью или столом.

      Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

      Функция "2 в 1": очистка полов и мебели

      Функциональность конструкции 2-в-1 позволяет пользоваться пылесосом, держа его в руках, или с трубкой, чтобы легко чистить как пол, так и мебель.

      Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Простая очистка контейнера для сбора пыли одним нажатием

      Уникальная конструкция контейнера для сбора пыли позволяет выбрасывать пыль прямо в мусорное ведро. Благодаря простой системе очистки грязь и пыль легко удаляются из контейнера одним нажатием, что обеспечивает простоту и гигиеничность.

      Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

      Моющийся губчатый фильтр для долгого срока службы

      PowerPro Duo оснащен надежным губчатым фильтром для долгого срока службы. Его легко промывать под краном или в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Рабочие параметры

        Sound power level
        80 dB
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        215x253x1150 mm
        Runtime
        20–25 min
        Battery type
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        цвет
        Неоновый голубой металлик
        Battery voltage
        12 V
        Design features
        • 2 в 1
        • Автоотключение
        • Полупрозрачная емкость для пыли
        Charging time
        16 hour(s)
        Weight of product
        3,2 kg

      • Насадки и аксессуары

        Accessories included
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        Standard nozzle
        Насадка TriActive Turbo

      • Фильтрация

        Dust capacity
        0,6 l
        Motor filter
        Моющийся фильтр

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            • Протестировано независимым институтом тестирования на эффективность очистки ковров и твердых напольных покрытий по сравнению с ручными беспроводными пылесосами "2 в 1" мощностью 12 В наиболее популярных марок; на основании данных независимого источника; июнь 2013 г.